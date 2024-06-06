Galatasaray’a yeni şampiyonluk hayırlı olsun! Premier Lig’in devini istiyor; 106 gol, 56 asist… Gelecek sezon üst üste 3. şampiyonluğu isteyen Galatasaray, transferiyle taraftarları heyecanlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez Manchester United’ın yıldızını gündemine aldı.

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Galatasaray, yaz transfer döneminde taraftarlarını heyecanlandıracak büyük adımlar atmaya hazırlanıyor.

Üst üste 2 şampiyonluğun ardından hedeflerini daha da büyüten Sarı-Kırmızılı ekip, gözünü İngiltere Premier Lig'e dikti ve büyük bir transfer için kolları sıvadı.

Manchester United’da taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Galatasaray'ın radarında.

Sarı-Kırmızılı yönetim, bu yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray'dan Premier Lig bombası!

ESPN'in haberine göre, Sarı-Kırmızılı ekip, Manchester United ile yollarını ayıran Anthony Martial'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Martial'ın Galatasaray'a transferi, maaş talebinde indirim yapmasına bağlı.

28 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.