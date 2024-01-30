Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık daha! Yıldız futbolcu La Liga yolcusu! Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Cedric Bakambu ile yolları ayıracağı iddia ediliyor. İşte Cedric Bakambu'nun transfer olması beklenen takım...

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Yıldız futbolcusu Sacha Boey'i Alman devi Bayern Münih'e rekor bir transfer bedeli ile satan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimlerde gündeme gelmeye başladı.

Sacha Boey'in 30 milyon Euro ve bonuslarla beraber Bayern Münih'e transfer olmasının ardından başarılı bir ismin daha takımdan ayrılması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği verimi alamadığı isimlerden olan Cedric Bakambu Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

İşte Cedric Bakambu'nun transfer olacağı iddia edilen o takım ve diğer detaylar...

Sezon başında transfer edilen 32 yaşındaki Cedric Bakambu Galatasaray'a geldiğinden bu yana istenen performansı sergileyemedi.

İspanyol basınından Muchodeporte'den iddiasına göre İspanya La Liga takımlarından Real Betis, Bakambu için harekete geçti.

Real Betis'in takımın forvet hattı için Galatasaray forması giyen Cedric bakambu ile ilgilendiği ve hatta görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Demokratik Kongolu Cedric Bakambu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 2 gol kaydetti. Bakambu bu gollerin 1 tanesini Şampiyonlar Ligi'nde kaydederken diğerini ise Süper Lig'de attı.