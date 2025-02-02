Galatasaray'dan bir transfer bombası daha! Morata'dan sonra hedef İngiliz yıldız...

Hüseyin Topuz

Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı kadrosuna katan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer eden sarı kırmızılılar son olarak Milan forması giyen dünyaca ünlü yıldız Morata'yı kadrosuna kattı.

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

İngiliz basını, Galatasaray'ın Premier Lig'in yıldızı için devrede olduğunu iddia etti.

Sağ beke İngiliz yıldız

Daily Mail'in haberine göre Galatasaray, Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın yıldızı Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyor.

Newcastle United'ın Trippier'i Galatasaray'a satabileceği veya kiralayabileceği belirtilirken İngiliz yıldızın Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ifade edildi.