Galatasaray’ın efsanesiydi! Tugay Kerimoğlu geri dönüyor; İşte yeni mesleği Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray’da adeta tarih yazmıştı. Taraftarları gururlandıran haber geldi. Kerimoğlu eski takımına geri dönüyor. İşte yeni mesleği…

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1987-1999 seneleri arasında Galatasaray’da forma giyen Tugay Kerimoğlu, o dönemlere adını altın harflerle yazdırmıştı.

Galatasaray formasıyla 6 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası birinciliği, 2 Başbakanlık Kupası birinciliği ve 3 Cumhurbaşkanlık Kupası birinciliği yaşadı.

Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nde sportif direktörlük yapan eski milli futbolcu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şimdilerde TRT’de spor yorumculuğu yapan Kerimoğlu, futbola geri dönüyor. Bakın yeni mesleği ne olacak…

Eski takımına geri dönüyor

Levent Ümit Erol’un haberine göre; TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, kanal ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Bu kararın ardından Kerimoğlu, futbol dünyasına geri dönüş yapacak ve eski takımı Blackburn Rovers'ın futbolcu elçisi olacak.

53 yaşındaki Kerimoğlu, İngiliz ekibi Blackburn Rovers kariyerinde 294 maça çıkarak 12 gol atmış ve 13 asist yapmıştı.

Futbolseverlerin yakından tanıdığı Tugay Kerimoğlu için 20 Nisan tarihinde stadyumda özel bir tören düzenlenecek.