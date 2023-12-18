Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

ensonhaber.com
Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın rakibi belli oluyor.
Şampiyonlar Ligi A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grubunu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Futbolseverler Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Freiburg, Marsilya, Toulouse, Rennes, Sparta Prag, Sporting, Roma ve Karabağ yer alıyor.
Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih...
Kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun kura çekimi 18 Aralık Pazartesi (bugün) günü yapılacak. Kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.