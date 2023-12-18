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Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi için geri sayım başladı. İşte kura çekiminin yapılacağı o tarih...