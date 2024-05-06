Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü can verdi Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tabiye Mahallesi'nde Kasım Döner idaresindeki motosiklete refüjdeki aradan karşı şeride geçmeye çalışırken H.K. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekipleri 68 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü.

Kaza yerinde bir çok vatandaş ise olayı merakla izlemesi dikkat çekti.

Yaşananlar kamerada

Sürücünün gözaltın alındığı kazanın o anları ise çevredeki bir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)