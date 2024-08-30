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Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı'mız 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. İşte maçın bilgileri...