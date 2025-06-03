Galon nedir? 1 galon kaç litre yapar?

Haber Merkezi

Günlük yaşamda veya uluslararası alışverişlerde sıkça karşımıza çıkan "galon" terimi, özellikle yakıt ve sıvı ölçümlerinde önemlidir.

Galon, genellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde kullanılan bir hacim ölçü birimidir.

Sıvı maddelerin ölçümünde tercih edilen bu birim, metrik sistem kullanan ülkelerde pek yaygın değildir.

Ancak uluslararası ticarette, araç yakıt tanklarında ya da çeşitli ithal ürünlerde galon ölçüsüne rastlamak mümkündür.

Peki, 1 galon kaç litre eder? İşte yanıtı...

1 Galon Kaç Litre?

Galonun litre karşılığı, kullanılan galon türüne göre değişiklik gösterir. İki farklı galon türü vardır:

ABD Galonu : 1 Amerikan galonu : 3.785 litre

İngiliz Galonu : 1 İngiliz galonu : 4.546 litre

Bu fark, özellikle araçların yakıt tüketimi gibi konularda kafa karışıklığına neden olabilir. Bu yüzden kullanılan galon türünü bilmek önemlidir.