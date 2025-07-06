Garanti Bankası ücretsiz iPhone 16 veriyor: İşte şartı…

Garanti BBVA, gençlere yönelik teknoloji dolu bir kampanyaya imza attı.

Banka, ilk kez müşteri olacak gençler için hazırladığı kampanyada, 100 kişiye iPhone 16 256 GB kazanma şansı sunuyor.

1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan yararlanmak için gençlerin öncelikle Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek “Müşteri Olmak İstiyorum” adımıyla bankaya yeni müşteri olmaları gerekiyor.

Katılım koşullarını sağlayan şanslı gençlerden 100’ü, Apple’ın son modeli iPhone 16 256 GB ile ödüllendirilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI AÇIKLANDI

Garanti BBVA, 1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilk defa müşteri olacak 18-26 yaş arası bireylere yönelik iPhone 16 256 GB kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanyaya katılmak isteyen gençlerin öncelikle Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek “Müşteri Olmak İstiyorum” adımını tamamlamaları ve ardından 3342’ye GENC2025 yazarak SMS göndermeleri gerekiyor.

Kampanya, yalnızca belirtilen yaş aralığındaki bireysel müşteriler için geçerli olup, dijital bankacılığa geçiş yapan gençleri teşvik etmeyi amaçlıyor. Kazananlara, Apple’ın en yeni modeli olan iPhone 16 256 GB hediye edilecek.