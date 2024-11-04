GASKİ duyurdu! Gaziantep'te büyük su kesintisi! 4 Kasım su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında uyarılarına devam ediyor.
GASKİ'nin açıklamalarının ardından vatandaşlar konu hakkında sık sık araştırmalar gerçekleştiriyor.
Vatandaşlar internette "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
Pazartesi günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.