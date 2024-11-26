Gayrimenkulde yeni sistem! Artık o şekilde olacak…

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Gayrimenkul sektöründe özellikle de vergi adetini sağlamak adına yeni sistem geliyor. Rayiç bedel sebebiyle oluşan vergi kayıpları yeni sistemle birlikte değişiyor.

2026 yılında devreye girecek yeni uygulamayla birlikte gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, rayiç bedel üzerinden yapılmasının önüne geçilecek.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre gayrimenkul değer değişimi takibi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı da geliştirilecek.

RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN YAPILMAYACAK!

Gayrimenkul sektöründe uygulanacak olan yeni sistemle birlikte gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, rayiç bedel üzerinden değil gerçek değer üzerinden hesaplanacak.

Taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek olan sistem hakkında teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun değişikliği de yapılacak.

Söz konusu olan gerçek değer üzerinden vergilendirme uygulaması ise 2026 yılında devreye alınması bekleniyor.