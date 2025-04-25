Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kalan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 3 puan alarak sarı kırmızılıların puan kaybetmesini bekleyecek.
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 3-1 kazandı.
İki ekip ayrıca bu sezon Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 4-1 kazanmıştı.
Futbolseverler, Gaziantap FK - Fenerbahçe maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının detayları...
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.