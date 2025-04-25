Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 3-3 berabere kalan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 3 puan alarak sarı kırmızılıların puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 3-1 kazandı.

İki ekip ayrıca bu sezon Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 4-1 kazanmıştı.

Futbolseverler, Gaziantap FK - Fenerbahçe maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının detayları...

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor