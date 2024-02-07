Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan sarı lacivertliler, şimdi Gaziantep FK karşısında mücadele etmeye hazırlanıyor.
Gaziantep FK, ZTK’da Etimesgut ve Bodrumspor’u eleyerek son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe ise beşinci tur karşılaşmasında Adanaspor’u 6-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Ancak sarı lacivertlerde sakatlıkları devam eden Becao, Fred, Lincoln Henrique ve Osayi Samuel kadroda yer almayacak.
Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasının detayları ise merak konusu. İşte maçın saati ve şifresiz yayınlanacağı kanal…
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak olan Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe muhtemel 11'i
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Batshuayi