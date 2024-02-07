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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı şifresiz mi?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası maçı şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, Gaziantep FK’ya konuk oluyor. Maça sayılı saatler kala, şifresiz yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Gaziantep - Fenerbahçe maçı kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…