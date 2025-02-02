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Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray maçının detayları merak uyandırdı. İşte, Gaziantep FK - Galatasaray maçının bilgileri...