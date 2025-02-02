Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 17 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar 54 puan ile zirvede yer alıyor.
Öte yandan Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise bu sezon 20 maçta topladığı 26 puan ile 10. sırada yer alıyor.
Oynadığı son Süper Lig maçında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
Gaziantep FK ile oynadığı 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Gaziantep FK - Galatasaray maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Gaziantep FK - Galatasaray maçının detayları...
Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman?
Gaziantep FK - Galatasaray maçı 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.