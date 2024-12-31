Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Salı GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
Şehirde yaşanacak su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamak istemeyenler konu hakkında aramalarına hız verdi.
Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri sizler için derledik.
Peki, 2024 yılının son gününde Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak?
İşte 31 Aralık 2024 Salı günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.