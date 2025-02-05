Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2025 GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.
Şehirde yaşanacak su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamak istemeyenler konu hakkında aramalarına hız verdi.
Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri sizler için derledik. Peki, Çarşamba günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak?
İşte 5 Şubat 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.