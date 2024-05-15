Geceleri gelen bacak ağrısı, bakın neyin habercisi... Özellikle gece saatlerinde gelen ve huzursuz bir uyku yaşamanıza neden olan bacak ağrısının nedenleri haberimizde! Bakın meğer nedenmiş...

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Uyumak için yatağa girdiniz ve o sızı yavaş yavaş geliyor...

Geceleri bacak ağrısı yaşıyorsanız, merak etmeyin yalnız değilsiniz.

Birçok farklı nedene de bağlı olabilen bacak ağrıları, özellikle geç vakitte ise dikkat.

Bakın hangi hastalıkların habercisi...

Bacak ağrısı nedenleri

Dolaşım bozuklukları, bacaklarda ağrı ve uyuşma hissine neden olabilir. Bu durumda bacaklarınızı yukarı kaldırarak veya bacaklarınızı sıkarak kan dolaşımını artırabilirsiniz. .

Dehidrasyon, kas kramplarına ve bacak ağrısına neden olabilir. Gün boyunca yeterince su içtiğinizden emin olun.

Potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin eksikliği kas kramplarına ve ağrılara neden olabilir.

Sinir sıkışması veya nöropati gibi sinir problemleri, bacaklarda ağrıya neden olabilir.