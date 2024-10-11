Geceleri makat kaşıntısı bakın neyin belirtisi

Yağmur Dinç

Makat kaşıntısı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve bu durum oldukça yaygındır.

Hemoroidler, anal fissürler, enfeksiyonlar, cilt problemleri veya hijyen eksiklikleri gibi birçok etken bu rahatsızlığı tetikleyebilir.

Eğer kaşıntı sürekli hale gelirse veya diğer belirtilerle (ağrı, kanama vb.) birlikte yaşanıyorsa, mutlaka bir doktora başvurmanız önemlidir.

Ancak makat kaşıntısı söz konusu olduğunda uzmanlar "candida mantarı" riskine dikkat çekiyor.

Peki, candida mantarı nedir, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

CANDİDA MANTARI NEDİR

Candida mantarı, Candida cinsine ait bir grup mantarın genel adıdır.

En yaygın türlerinden biri olan Candida albicans, sağlıklı bireylerde vücutta doğal olarak bulunan ve genellikle zararsız olan bir mantar türüdür.

Candida, vücutta genellikle ağızda, vajina, bağırsaklar ve cilt gibi bölgelerde bulunur.

Vajina ve makatta kaşıntı, yanma, beyaz, peynir kıvamında akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı en yaygın belirtisidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağının, Candida mantarı üzerindeki etkileriyle ilgili bazı araştırmalar bulunmaktadır.

İçerdiği laurik asit, Candida'nın büyümesini baskılayabilir ve antifungal özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir.