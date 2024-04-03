Geldiği gibi gidiyor! İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir; Son darbe için hazır olun Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi için son uyarı geldi. Günlerdir ülkeyi esir alan Afrika tozları sonunda gidiyor. Ancak bugüne dikkat! Gitmeden son darbeyi vuracak.

ensonhaber.com

Türkiye son günlerde tarihin en sıcak Nisan günlerini yaşıyor.

Bu duruma uzun zamandır Afrika üzerin gelip giden tozların da etkisi büyük.

Neyse ki, Meteoroloji kaynakları bu toz bulutlarının yakında ülkemizi terk edeceğini bildiriyor. Yani, biraz daha sabır gösterirsek serinlemek için güzel bir nefes alacağız gibi duruyor.

Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi için yeni uyarıda bulundu.

Tedbirli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

"Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."