Gelin takısı denilince akla geliyor, kuyumcular siparişe yetişemiyor! İşte, su yolu set modelleri ve fiyatları

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2024-2025 düğün sezonunda iş takı seçimine geldiğinde altın bileziklerin yeri her ne kadar ayrı olsa da zarif duruşlarıyla su yolu setlerde en çok tercih edilen takılar arasında yer alıyor.

Birçok gelinin takı tercihi arasında ilk sırada yer alan su yolu setler bu yılın en çok ilgi gören takılarında olurken kuyumcular siparişlere yetişemiyor.

Zarif duruşu ince işlemeleriyle dikkat çekmesinin yanında uygun fiyatlı oluşuyla da sık tercih edilenler arasında yer alan su yolu setleri geniş model seçenekleriyle de dikkat çekiyor. İşte, su yolu set modelleri ve fiyatları...

ZARETİN SİMGESİ OLARAK TERCİH EDİLİYOR!

3 SIRALI SALKIM 14 AYAR ALTIN SU YOLU SET

Fiyat: 56.604,70 TL

4 SIRALI 22 AYAR SU YOLU ALTIN SET TAKIMI

Fiyat: 38.274,70 TL

ALTIN ÇİFT SIRA TAŞLI SU YOLU SET

Fiyat: 43.757 TL

ALTIN SU YOLU SET

FİYAT: 55.420 TL

SARI ALTIN DOLUNAY 8 AYAR SU YOLU SET

Fiyat: 23.623 TL

İKİ SIRA BEYAZ 8 AYAR SU YOLU SET

Fiyat: 27.906 TL