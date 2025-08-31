Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon oynadığı üç Süper Lig maçından da mağlup ayrılan Gençlerbirliği taraftarı önünde ilk puanlarını almak istiyor.

Öte yandan bu sezon oynadığı 2 maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe galibiyet için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçını kazanarak moral depolamak istiyor.

Futbolseverler Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.