Gerçek ortaya çıktı! Bakanlık acımadı: Ünlü deterjan markasına 2.2 milyon TL ceza kesildi

Haber Merkezi

Ünlü temizlik firmalarından Procter & Gamble'ın "Ariel" markası reklamı, Ticaret Bakanlığı'nın radarına yakalandı.

Yapılan şikayetler sonrası reklamları hakkında inceleme başlatılan deterjan devine 2.2 milyon liralık ceza kesildi.

Reklam Kurulu, şirketin televizyon kanallarında yayınladığı "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli toz deterjanına ait reklamlarda, markanın diğer rakiplerinden daha az deterjanla daha iyi temizlik sağladığı iddiasını inceledi.

Ancak yapılan incelemeler sonucunda vaadini karşılayamadığı oraya çıkan deterjan devi rekor ceza bedeliyle gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

TEK YIKAMA DEĞİL 8 YIKAMA!

Yapılan incelemeler sonundan kurul değerlendirmesinde markanın reklamında, hane halkı tercihlerine göre rakiplerinin 2 ölçekle, Ariel'in ise sadece 1 ölçekle temizlediği şeklinde sunum yapıldığı belirtildi.

Ancak söz konusu iddialar için sunulan IPSOS raporunun geçerli olmadığı ve karşılaştırmalı testlerin doğru koşullarda yapılmadığı tespit edildi. Kurul yazısında, Ariel'in reklamda iddia edilen 'daha az ölçek kullanımı' ve 'bütçe tasarrufu' gibi üstün performansını ispat edemediği belirtildi.

Markanın reklamında çeşitli lekelerin bir ölçekle tek yıkamada temizlendiği iddiasına ilişkin yapılan testte kirletilmiş çarşafların sekiz kez yıkandığı belirlendi. Buna göre ilgili yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenen Procter & Gamble hakkında 2,2 milyon lira idari para cezası ve reklam durdurma kararı alındı.