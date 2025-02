Geri sayım başladı: 30 gün süre verildi, o kanalın logo değiştirmesi bekleniyor

Haber Merkezi

Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan FOX TV, geçtiğimiz aylarda isim değiştirerek NOW TV adını almıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, yaptığı açıklamada NOW TV'nin logosu ve isminin yeniden değiştirilmesi gerektiğini duyurdu.

Keser, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine FOX TV’nin yeni adı olan NOW TV’nin değişmesi gerektiğine karar verildiğini belirtti.

30 GÜN SÜRE VERİLDİ!

Yapılan itirazların ardından RTÜK, kanala 30 gün süre tanıdı ve bu sürede yeni logo belgelerinin eksiksiz sunulmasını şart koştu.

Eğer belirtilen süre içinde gerekli belgeler teslim edilmezse, NOW TV’nin yayınlarının 3 ay boyunca durdurulabileceği ve hatta lisansının iptal edilebileceği ifade edildi.

RTÜK üyesi Keser, X hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "FOX TV'den sonra NOW logosunu alan kuruluş, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine, yine isim değiştirecek. Değişiklik için NOW TV'ye 30 gün süre tanınırken, bu sürede yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa, yayınları 3 ay süreyle durdurulacak, lisans iptali gündeme gelebilecek" ifadelerini kullandı.