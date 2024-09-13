Geri sayım başladı! Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta?

2024 yılının dördüncü ve son ay tutulması için geri sayım başladı.
Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ve Ay arasına girmesi sonucu, Dünya'nın gölgesinin Ay üzerine düşmesiyle oluşan astronomik bir olaydır.
Ay tutulması sırasında, Güneş'ten gelen ışık Dünya tarafından engellenir ve Ay'ın yüzeyi tamamen veya kısmen karanlıkta kalır.
Gökyüzü olaylarıyla yakından ilgilenenlerin merakla beklediği ay tutulması hakkında aramalar hız kazandı.
Bu tutulma, kısmi bir ay tutulması olacak ve dünyanın büyük bir kısmında görülebilecek
Peki, ay tutulması hangi tarihte ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte merak edilenler...
Ay tutulması ne zaman?
2024'ün son ay tutulması 18 Eylül saat 05.15'te başlayıp saat 06.16'da sona erecek. Dolunay ise 16 Eylül tarihinde gerçekleşecek.