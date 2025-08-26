Geri sayım başladı! Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Yaz transfer sezonunun ne zaman biteceği futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, 30 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.