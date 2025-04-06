Gezi planı yapanlar dikkat! Virüs alarmı verildi: O ülke sınır kapılarını kapatıyor!

Avusturya’dan kritik sağlık hamlesi! Komşu ülkelerde yayılmaya başlayan ve hayvancılık sektörünü tehdit eden şap hastalığı (FMD) nedeniyle, Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla 20 sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı.
Alınan önlemler, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerindeki sağlık otoriteleri, Tarım Odası ve Federal Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde uygulanıyor.
Söz konusu kararın amacının ise, yüksek bulaşıcılığa sahip olan bu tehlikeli hayvan hastalığının, ülke topraklarına girmesini önlemek olduğu belirtildi.
Açık kalacak sınır kapılarında ise denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle araçlar, kamyonlar ve canlı hayvan taşıyan nakliyeler üzerinde yoğun kontroller yapılacak.
Avusturya, riskin büyümemesi için hastalıktan etkilenen komşu ülkelerden canlı hayvan, taze et, çiğ süt, sıvı gübre, tezek, av eti ve av kupalarının ithalatını yasakladı.
BU SINIR KAPILARI KAPATILACAK!
Söz konusu kararla birlikte otoyollardaki ana sınır kapılarının açık kalacağı, ancak özellikle kamyonlar için bekleme sürelerinin uzaması beklenildiği kaydedildi. Bu durum, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması nedeniyle yaşanabilecek olası yoğunluğu işaret ediyor.
Avusturya- Slovakya sınır kapıları kapatıldı
Angern-Mart / Zahorska Ves
Hof Kalesi / Devinska Nová Ves
Avusturya- Macaristan sınır kapıları kapatıldı
Andau - Janossomorja
Andau - Kapuvar
Baumgarten-Sopron
Alman Yılı - Rajka
Alman Kreutz - Harka
Alman Kreutz - Nagycenk
Yarım dönüş - Várbalog
Yarım dönüş - Várbalog (Albertkazmerpuszta)
Klostermarienberg - Olmod
Loipersbach - Ágfalva
Lutzmannsburg - Zsira
Lutzmannsburg (Rebberg) - Zsira
Lutzmannsburg (Terme) - Zsira
Neckenmarkt - Harka
Nickelsdorf-Rajka
Nikitsch - Sopronkövesd
Nikitsch - Zsira
Ritzing (Helenenschacht) - Sopron
Schattendorf - Ágfalva