Gezi planı yapanlar dikkat! Virüs alarmı verildi: O ülke sınır kapılarını kapatıyor!

Haber Merkezi

Avusturya’dan kritik sağlık hamlesi! Komşu ülkelerde yayılmaya başlayan ve hayvancılık sektörünü tehdit eden şap hastalığı (FMD) nedeniyle, Avusturya Federal İçişleri Bakanlığı, 5 Nisan 2025 Cumartesi günü itibarıyla 20 sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Alınan önlemler, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerindeki sağlık otoriteleri, Tarım Odası ve Federal Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde uygulanıyor.

Söz konusu kararın amacının ise, yüksek bulaşıcılığa sahip olan bu tehlikeli hayvan hastalığının, ülke topraklarına girmesini önlemek olduğu belirtildi.

Açık kalacak sınır kapılarında ise denetimler sıkılaştırıldı. Özellikle araçlar, kamyonlar ve canlı hayvan taşıyan nakliyeler üzerinde yoğun kontroller yapılacak.

Avusturya, riskin büyümemesi için hastalıktan etkilenen komşu ülkelerden canlı hayvan, taze et, çiğ süt, sıvı gübre, tezek, av eti ve av kupalarının ithalatını yasakladı.

BU SINIR KAPILARI KAPATILACAK!

Söz konusu kararla birlikte otoyollardaki ana sınır kapılarının açık kalacağı, ancak özellikle kamyonlar için bekleme sürelerinin uzaması beklenildiği kaydedildi. Bu durum, sınır kontrollerinin sıkılaştırılması nedeniyle yaşanabilecek olası yoğunluğu işaret ediyor.

Avusturya- Slovakya sınır kapıları kapatıldı

Angern-Mart / Zahorska Ves

Hof Kalesi / Devinska Nová Ves

Avusturya- Macaristan sınır kapıları kapatıldı

Andau - Janossomorja

Andau - Kapuvar

Baumgarten-Sopron

Alman Yılı - Rajka

Alman Kreutz - Harka

Alman Kreutz - Nagycenk

Yarım dönüş - Várbalog

Yarım dönüş - Várbalog (Albertkazmerpuszta)

Klostermarienberg - Olmod

Loipersbach - Ágfalva

Lutzmannsburg - Zsira

Lutzmannsburg (Rebberg) - Zsira

Lutzmannsburg (Terme) - Zsira

Neckenmarkt - Harka

Nickelsdorf-Rajka

Nikitsch - Sopronkövesd

Nikitsch - Zsira

Ritzing (Helenenschacht) - Sopron

Schattendorf - Ágfalva