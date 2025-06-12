Giden ağrısını sızısını unutuyor! Duyan tası tarağı toplayıp Türkiye’nin şifa cennetine gidiyor

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Türkiye’de kaplıca tatili denince akla gelen ilk adresler genellikle Yalova, Bolu, Afyon ya da Kütahya olur. Ancak artık bu algıyı değiştirecek, doğallığı ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan bir alternatif var: Ağrı'nın Diyadin Kaplıcaları.

Kurban Bayramı sonrası bile ziyaretçi akınına uğrayan bu şifa merkezi, sadece bedeni değil, bütçeleri de rahatlatıyor.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yer alan bu jeotermal merkez, ısıtıcı sistemler ya da kalabalık SPA salonlarından uzak, doğanın kalbinde bir şifa deneyimi sunuyor.

HEM EKONOMİK HEM DE ŞİFA MERKEZİ

Diyadin Kaplıcaları, Ağrı Dağı’nın görkemli silueti eşliğinde huzur bulmak burada mümkün. Gürültülü şehir yaşantısından kaçıp sakinliği tercih edenler için bölge, tam anlamıyla doğayla iç içe bir terapi noktası.

Romatizma, cilt hastalıkları ve kas-iskelet sorunları başta olmak üzere birçok rahatsızlık için alternatif bir tedavi kaynağı olan bu termal sular, 40-60 derece arası sıcaklığı ve mineral zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Batı’daki kaplıca merkezlerinde hızla artan tesis fiyatları, artık birçok tatilci için ulaşılmaz hale geldi. Diyadin ise hem konaklama hem yeme-içme anlamında hala oldukça ekonomik.

Henüz turizm endüstrisinin “yüksek sezon” baskısıyla tanışmamış olması, burayı uygun fiyatlı ve kaliteli bir şifa tatilinin yıldızı yapıyor.