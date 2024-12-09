Giden geri dönüyor! ATM’ler o tarihli banknotları kabul etmiyor

Haber Merkezi

Türkiye’de dolaşıma sokulan 50 ve 100 dolar banknotları piyasada çeşitli tedbirlerin alınmasına neden oldu. Banka ve döviz büroları tarafından alınan çeşitli önlemlere bir yenisi daha eklendi.

Banka gişelerinde beyanla dolar alımına başlayan bazı bankalar her ne kadar kısmi olarak sahte dolar alımını önlemiş olsa da ATM’lerden söz konusu sahte banknotların yatırılmasının önüne geçilmesi adına güncellemelere gidildi.

Ancak ATM cihazlarında yapılan yazılım güncellemeleri henüz tamamlanmadığı için, o yıl öncesinde basılmış dolar banknotları geçersiz sayılacak.

O YILDAN ÖNCE BASILMIŞ BANKOTLAR ALINMIYOR!

Sahte dövizle mücadele kapsamında, 2009 yılında ve öncesinde basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotlar ATM'lerde geçerli olmayacak.

Bankalar, bu banknotların kabulünü durdurmuş durumda. Bu kapsamda ATM cihazlarının yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediliyor.