Gizli Kedi İllüzyonu: IQ'nuzu Öğrenmek İçin 5 Saniye Verin...

Bu zeka oyunu, probleme bakarken verdiğiniz karara göre zeka seviyenizi test etmenize yardımcı olacak.

Bulmaca, Zeka Katsayınızı öğrenmenin eğlenceli bir yoludur. Bu zeka bulmacalarını çözerken, problemi taramanız ve mantıksal akıl yürütme becerilerinizi kullanarak cevaba ulaşmanız gerekir.

Zeka oyunları, yaratıcı düşünmeyle çözüldüğü için basit bir bilmeceyi daha ilginç hale getirir.

Cevap hemen önünüzde olmayacağı için çözüme ulaşmak için biraz farklı düşünmeniz gerekir. Bu yüzden, gizli alfabeyi bulmanız gereken ilginç bir zeka oyunu hazırladık.

Kaynak: Pinterest

Yukarıdaki görselde, diğer silüetler arasında ustaca gizlenmiş kediyi bulmanız gerekiyor. Bulmaca, izleyicileri kediyi belirli bir süre içinde bulmaya zorluyor. Bu süre sınırı, hem eğlenceyi artırıyor hem de baskı altında iyi performans göstermenize yardımcı oluyor.

5 saniyelik zaman sınırı içerisinde gizli kediyi bulmanız gerekiyor.

Soruyu cevaplamadan önce görsele dikkatlice bakmanız gerekiyor çünkü cevap düşündüğünüz kadar basit değil. Bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir, bu yüzden çok fazla kaydırıp kopya çekmemeye dikkat edin!

Peki, arayışınız nasıl gidiyor? Kediyi bulabildiniz mi?

Acele edin! Zaman dolmak üzere!

3... 2... ve 1!

Gizli kediyi verilen süre içinde bulabildiniz mi? Bulduysanız tebrikler! Görsel becerileriniz oldukça işe yaramış.

Eğer hala cevabı arıyorsanız, kedinin nerede saklandığını görmek için aşağı kaydırın.