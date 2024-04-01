Gizli zürafayı 6 saniyede bulun, IQ'lara meydan okuyun... Resimdeki bir zürafayı ancak çok dikkatli gözler 6 saniyede bulabilir. Yapabilir misin? Şimdi göz gücünüzü test edin!

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Bu aktivitede size bir resim sunulacak ve önünüzdeki zorluk gizli öğeyi tespit etmek olacak. Detaylara olan dikkatinizi test etmenin hızlı ve kolay bir yoludur.

Çok dikkatli gözlere mi sahipsiniz?

Hadi bulalım!

Yukarıda paylaşılan görselde hayvan formundaki çeşitli oyuncaklar gösterilmektedir.

Resimde bir zürafa bulunmaktadır ve okuyucuların görevi zürafayı 6 saniyede tespit etmektir.

Bu meydan okumayla dikkatinizi test edin.

Resmin tüm bölümlerine dikkat edin.

Mükemmel gözlem becerisine sahip kişiler, zürafayı ortalama okuyuculardan daha hızlı tespit edebilecektir.

Zürafayı gördün mü?

Süre dolmadan görüntüye bir kez daha odaklanın.

Ve…

Zaman doldu.

Sınırlı süre içinde mücadeleyi başarıyla tamamlayan okuyucuları tebrik ederiz.

Şimdi aşağıdaki çözümü inceleyelim.