Gol Kralı filminin Duvar Ahmet’i bakın kim çıktı! Fenerbahçe’nin efsanesi…

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1980 yapımı Gol Kralı filmi, futbol dünyasını eğlenceli bir dille beyaz perdeye taşıyan yapımlardan biri olarak hafızalarda yer edinmeyi başardı.

Kartal Tibet’in yönetmenliğini üstlendiği ve Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Suzan Avcı gibi ünlü isimlerin rol aldığı film, futbol aşkının beklenmedik bir hikâyeye dönüşmesini konu alıyor.

Ancak filmde dikkat çeken karakterlerden biri de Duvar Ahmet!

Filmde kaleci rolüyle izleyicinin karşısına çıkan bu isim, gerçek hayatta da futbol dünyasının önemli kalecilerinden biri: Yavuz Şimşek.

YAVUZ ŞİMŞEK KİMDİR?

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Yavuz Şimşek, kalecilik kariyerinde önemli başarılara imza atmış eski bir milli futbolcu.

1967-1977 yılları arasında tam 10 yıl boyunca Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Şimşek, toplamda 251 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe formasıyla 4 defa Türkiye Lig'i şampiyonluğu, 2 defa Federasyon Kupası (şimdiki adı Türkiye Kupası), 1'er defa da Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Yavuz Şimşek, sadece futbol sahalarında değil, sinema dünyasında da kendine yer buldu.

1980 yapımı Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu "Gol Kralı" filminde "Duvar Ahmet" karakterini canlandırdı.