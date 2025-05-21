Gol kralı kim olacak? Trendyol Süper Lig gol krallığında son durum

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Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sona ermesinin ardından gol krallığı sıralaması merak edilmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'in gol krallığında oluşan son durum hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler Süper Lig'de kimin gol kralı olacağını büyük bir merakla takip ediyor.
Süper Lig'de 36. hafta sonunda oluşan gol krallığındaki son durumu sizler için derledik.
Peki gol krallığında zirvede kim var? İşte Trendyol Süper Lig gol krallığında son durum..
Gol Krallığı
1 - Victor Osimhen - 25 Gol (Galatasaray)
2 - Krzysztof Piatek - 21 Gol (Başakşehir)
3- Simon Banza - 19 Gol (Trabzonspor)
4 - Youssef En-Nesyri - 18 Gol (Fenerbahçe)
5- Ali Sowe - 16 Gol (Çaykur Rizespor)
6 - Ciro Immobile - 15 Gol (Beşiktaş)