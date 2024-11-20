Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanıyla yine büyük ses getirdi.

Son bölümde yaşanan heyecan dolu anların ardından, yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar ve Semih Ertürk gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, güçlü oyunculuk performansları ve duygusal hikayesiyle bir kez daha gündeme oturacak.

Bakalım yeni bölümde neler olacak.

DİVANE'NİN HİKAYESİ BAŞLIYOR

Dizinin yeni fragmanında Küçük Zahide, ölümle burun buruna geliyor. Astım ilacını bulabilecek mi?

Divane, büyük bir kayıpla karşı karşıya. Evini kaybetme tehlikesiyle mücadele eden Divane’nin yeni bölümde nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Gönül Dağı 154. bölüm 2. fragman...