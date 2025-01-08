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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicilerine her hafta hem neşeli hem de duygusal anlar yaşatmaya devam ediyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın paylaştığı bu etkileyici yapım, reytinglerdeki başarısını sürdürüyor ve her yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Anadolu’nun samimi ve içten hikayelerini ekranlara taşıyan Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanıyla büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…

ASUMAN'A NE OLDU?

Dizinin yeni bölümünde izleyiciler Kenan'ın durumunu merak ederken, bir kötü haber de Asuman'dan geldi.

Bir anda yere yığılan Asuman'ın ölüp ölmediği merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 161. bölüm 2. fragman...