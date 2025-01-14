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Haber Merkezi

TRT 1’in en çok izlenen dizilerinden Gönül Dağı, izleyicilerine sunduğu hem güldüren hem de duygulandıran sahnelerle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın yer aldığı dizi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Anadolu’nun samimi ve içten hikayelerini ekrana taşıyan Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanını yayınladı.

YANGIN VAR

Dolandırıcıların açtığı borç sebebiyle Veysel’in evine haciz geliyor. Ayrıca evi de satışa çıkarıldı. Veysel ve Cemile bu işin üstesinden nasıl gelecek?

Öte yandan kulübede yangın çıkıyor. İçeride mahsur kalan Muhterem’e ne olacak? Divane Muhterem diziden ayrılacak mı?

İşte Gönül Dağı 162. Bölüm 2. Fragman…