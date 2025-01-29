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Haber Merkezi

TRT 1’in büyük ilgi gören dizisi Gönül Dağı, duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Berk Atan, Melis Sevinç ve Hazal Çağlar’ın başrollerini paylaştığı dizi, Anadolu’nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyarak her hafta izleyicileri ekran başına kilitliyor.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanı, hem duygusal anları hem de eğlenceli sahneleriyle büyük merak uyandırdı.

Peki, bu hafta izleyicileri neler bekliyor? Beklenen yeni fragman yayınlandı!

FUAR BAŞLIYOR

Gönül Dağı’nın 164. bölümü 1 Şubat Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Sefer’in başına gelenler, Taner ile Selma’nın bebeği, Veysel ile Cemile’nin ev sorunu merak ediliyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde tüm sorular cevaplanacak. İşte Gönül Dağı 164. Bölüm 2. Fragman...