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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Anadolu’nun içten hikayelerini anlatan dizi, her hafta izleyicilere hem hüzünlü hem de keyifli anlar yaşatıyor.

Diziden yeni fragman geldi. Bu hafta duygusal anlar beklenirken, bazı sahneler izleyicileri şaşırtacak.

Peki, Gönül Dağı’nda bu hafta neler olacak? İşte detaylar…

ASUMAN BEBEĞİNİ KAYBEDEBİLİR

Dizinin yeni bölümünde Behçet imaj değiştiriyor. İzleyicilerin merakla beklediği an geldi, Behçet saçını ve sakalını kestirdi. Değişimi herkesi şaşırtacak.

Öte yandan zor bir hamilelik geçiren Asuman, bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Yolda fenalaşan Asuman hastaneye kaldırılıyor. Peki, bebeğe bir şey olacak mı?

İşte Gönül Dağı 165. bölüm 2. fragman...