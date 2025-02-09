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Haber Merkezi

TRT 1’in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Anadolu’nun sıcacık hikayelerini ekrana taşıyan dizi, bu hafta da hem hüzünlü hem de sürpriz dolu anlara sahne olacak.

Yayınlanan yeni fragmanda, duygusal sahneler dikkat çekerken, bazı gelişmeler ise izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.

Peki, Gönül Dağı’nda bu hafta neler yaşanacak?

ASUMAN VEDA EDİYOR

Sefer’in hapisten çıkışı sevenlerini mutlu ederken, Asuman ve Ramazan arasındaki kriz yürekleri burktu.

Bebeğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Asuman, valizini toplayarak evi terk etme kararı alıyor. Ramazan ve Asuman aşkı sona mı eriyor?

İşte Gönül Dağı 166. bölüm fragmanı…