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Haber Merkezi

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Anadolu’nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, bu hafta da duygu dolu sahneleriyle konuşulacak.

Yayınlanan yeni fragmanda, hüzün ve sürprizler iç içe geçerken, bazı gelişmeler izleyicileri şaşırtacak.

KİRAZ VE SEFER'İN DÜĞÜNÜ VAR

Bu hafta dizide Taner ve Amcaoğulları’nın yaşadığı maddi sıkıntılar, Dişçi Musa’nın eviyle ilgili gelişmeler ve Behçet ile Fidan’ın dönüşü gibi önemli olaylar yaşanacak.

Ancak en çok konuşulacak anlardan biri Kiraz ve Sefer’in düğünü olacak.

Duygu dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan yeni bölüm, hem hüzün hem de mutluluk dolu anlara sahne olacak.

İşte Gönül Dağı 167. bölüm fragmanı…