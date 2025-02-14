Gönül Dağı’na dev transfer: Usta oyuncu dahil oluyor, hikaye değişiyor!

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TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı cumartesi akşamları seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Beş sezondur ekranların tozunu attırmaya devam eden dizide peşi sıra yaşanan ayrılıkların ardından kadroya yeni isimlerde dahil oluyor.

Son olarak dizide Ağıtçı Hüseyin karakterine hayat veren Erdal Cindoruk veda etmişti. Ana kadroda yaşanan ayrılıkların hikayede oluşturduğu boşluk seyirci tarafından aranmaya devam ederken usta sanatçı Erdal Özyağcılar’ın kadroya dahil olması izleyiciyi heyecanlandırdı.

CİRİTÇİ ABDULLAH’IN ABİSİ OLARAK GELİYOR

Usta oyuncunun dizide hayat vereceği karakter ise büyük bir merak konusu olmuş durumda. Dizinin sevilen karakterleri arasında yer alan Ciritçi Abdullah’ın abisi olarak ekran karşısına geçecek olan Özyağcılar hikayesiyle derin izler bırakmaya hazırlanıyor.

Süleyman karakterine hayat vereceği konuşulan usta oyuncunun hangi bölümde ekranlarda boy göstereceği gizemini koruyor.