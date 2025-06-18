Haber Merkezi

Sosyal medyada viral hale gelen yeni bir optik illüzyon, hem eğlendiriyor hem de kafa karıştırıyor.

İlk bakışta yalnızca "6" rakamlarından oluşan bir görüntü gibi dursa da, dikkatli bakıldığında aralarına ustalıkla gizlenmiş tek bir farklı sayı yer alıyor.

Görev ise bu farklı rakamı sadece 5 saniye içinde bulmak…

Uzmanlara göre bu tür bulmacalar, beynimizin bilgi işleme şeklini test ediyor.

Bu illüzyon kullanıcıları ikiye böldü. Kimileri sayıyı anında fark ederken, kimileri defalarca bakmalarına rağmen hiçbir farklılık göremiyor.

Peki, siz görebilecek misiniz?

Yukarıdaki görselde “6” sayıları yer alıyor. Ancak aralarında bir adet 0 sayısı gizli.

Göreviniz ise 6’ların arasındaki 0’ı 5 saniye içinde bulmak.

Eğer bulduysan, tebrikler! Gözlem becerileriniz karşılığını verdi.

Bulamadıysanız, endişelenmeyin! Aşağıda cevabı verdik.