Gören gözlerine inanamıyor! Bu ağaç 40 ayrı meyve veriyor

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Sanat ve doğa bir araya geldi, ortaya hem bilimsel hem de sanatsal bir mucize çıktı: Polikarpik Ağaçlar! Syracuse Üniversitesi'nde sanat profesörü ve heykeltıraş olan 42 yaşındaki Sam Van Aken, 2008 yılında ilk polikarpik ağacını yaratarak doğanın diline adeta yeniden şekil verdi.

Farklı meyve ağaçlarının dallarını birbirine aşıladı, sonuç ise tam anlamıyla büyüleyici: Tek bir ağaçtan tam 40 farklı meyve türü!

Profesör Van Aken, bu ağaçları yalnızca botanik bir deney değil, aynı zamanda canlı birer heykel olarak görüyor. Aken, “Ağacın şeklini ve rengini, hangi dalı nereye aşıladığınıza göre yönlendirebiliyorsunuz” ifadeleriyle dikkat çekiyor.

Her bir ağaç mevsiminde rengarenk çiçeklerle süsleniyor, yaz sonuna doğru ise kayısı, şeftali, erik, nektarin ve daha birçok farklı meyveyi aynı gövdede taşıyor.

DÜNYADA YALNIZCA 18 ADET BULUNUYOR

Dünya genelinde 18 adet polikarpik ağaç bulunuyor. Bu ağaçların yedisi New York’ta, altısı ise Maine eyaletinde yer alıyor.

İlk ağaç ise hâlâ Syracuse Üniversitesi kampüsünde yaşamını sürdürüyor. Geçtiğimiz baharda üç yeni ağaç daha Illinois, Michigan ve Kaliforniya’ya dikildi.

Çok meyveli bu ağaçları oluşturmak için gereken aşılama işlemi hassasiyet gerektirse de aslında o kadar da karmaşık bir işlem değildir.

Pensilvanya'daki bir çiftlikte büyüyen Aken, tomurcuklu bir meyve ağacının bir dilimini alıyor ve bunu en az üç yıldır büyüyen bir ana ağaçtaki eşleşen bir kesime yerleştiriyor. Daha sonra parçaları bir arada tutmak için o noktanın etrafını elektrik bandıyla sarıyor.

Her şey yolunda gittiğinde, farklı ağaçların "damarları" birbirine akıyor, böylece ortak bir damar sistemini paylaşıyorlar.