Görenler tanıyamadı! Survivor’un yıldızı şimdi Deha’da parlıyor...

Yeni sezona iddialı giriş yapan diziler arasında yer Deha oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi reytinglerde adından söz ettirmeyi başardı.
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Survivor’un eski yarışmacılarından olan o isminde yer alması dikkatlerden kaçmadı.
Değişimiyle şaşırtan Çağrı Atakan “Şahin Tepesi”, “Çukur” gibi dizlerde yer alarak oyunculuk kariyerindeki başarılı ilerleyişinden söz ettirdi.
SURVİVOR YILDIZI DEHA’DA PARLIYOR...
Oyunculuk kariyerine Arka Sıradakiler ile başlayan Çağrı Atakan uzun bir molanın ardından Survivor ile ekranlarda yer almıştı.
Survivor’dan ayrılmasının ardından oyunculuk kariyerine dönüş yapan Atakan, Şahin Tepesi ve Çukur gibi başarılı yapımlarda yer almıştı.
Şimdilerde ise Show TV ekranlarında yeni sezona adım atan Deha ile izleyici karşısına çıkan Atakan’ın görenler tanıyamadı. Atakan, dizide Cengiz’le beraber otopark işleten, Devran’ın (Aras Bulut İynemli) bağını koparmadığı babası İskender’in eski ortaklarından Kadir’e hayat veriyor.