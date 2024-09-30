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Görenler tanıyamadı! Survivor’un yıldızı şimdi Deha’da parlıyor...

Görenler tanıyamadı! Survivor’un yıldızı şimdi Deha’da parlıyor... Survivor’un unutulmaz isimleri arasında yer alan o yarışmacı Show TV ekranlarında iddialı bir başlangıç yapan Deha ile seyirci karşısına çıktı. Görenleri şaşırtmayı başaran yarışmacı değişimiyle gündem oldu.