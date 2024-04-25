Görmezden gelmeyin! Vücuttaki bu morarmaların sebebi bakın neymiş Vücudunuzda durduk yere morluklar oluşuyorsa dikkat! Uzmanlara göre bu morluklar hafife alınmamalı. Bakın altında yatan sebepler nelermiş...

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Vücutta meydana gelen morluklar genellikle basit bir darbe, sürtünme ya da basınç sonucu oluşabilir.

Yani, bir yere çarpma veya bir şeye sürtünmeyle oluşan bu küçük kan damarlarındaki hasarlar sonucunda deri altında mor renkli lekeler belirebilir.

Kimimiz bu tür morarmalara diğerlerinden daha fazla yatkın olabiliriz.

Genetik faktörler, cilt yaşlanması ya da bazı diğer durumlar morluklara neden olabilir.

Ancak, eğer durup dururken ve sık sık morluklarla karşılaşıyorsanız dikkat etmenizde fayda var.

Durduk yere oluşan morarmaları ciddiye alın

Vücuttaki morarmalar deri altındaki kılcal damarların bir şeyler tarafından etkilenip kanamaya başlaması sonucunda oluşur.

Özellikle bir darbe, yaralanma veya sürtünme gibi travmatik durumlar sonrasında bu tür çürüklerle karşılaşmak sizi şaşırtmamalı.

Ancak bazı durumlarda morarma kanın pıhtılaşma bozuklukları gibi daha ciddi sorunlardan veya karaciğer hastalığı, iltihaplanma veya karaciğer hastalığı gibi çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanabilir.

Ayrıca avitaminoz dediğimiz, yani bazı vitamin eksiklikleri de bu konuda etkili olabilir. Bu nedenle durup dururken ve sıkça morarma sorunu yaşıyorsanız, bir uzmana görünmekte fayda var.