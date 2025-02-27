Görsel dikkat testi: Farklı emojiyi 7 saniyede bulanlar üstün zekalı sayılıyor...

Hüseyin Topuz

Bu dikkat oyununda, neredeyse birbirinin aynısı görünen emojiler arasından farklı olanı bulman gerekiyor.

Zamanla yarışırken hem eğlenecek hem de gözlem yeteneğini geliştireceksin.

Bu bulmacada sizden istenen hamburgerler ile dolu olan resimde farklı olanı en kısa sürede bulmak.

Bazı emojiler arasındaki fark oldukça küçük olabilir, bu yüzden dikkatli bak ve acele etme!

Bakalım, kaç saniyede doğru cevabı bulabileceksin? Hadi, gözlem gücünü göster!

İşte o görsel...

Resimde onlarca hamburger bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı hamburger emojisi var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 7 saniyeniz var. Süreniz başladı.

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı hamburgerin bulunduğu yer...