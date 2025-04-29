Görsel İllüzyon: 366’ların arasındaki 363 sayısını 7 saniyede bulan, süper zeka çıkıyor

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Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyonlar, son dönemin en popüler zihin egzersizleri arasında yer alıyor.

Günümüzde dikkat süresi giderek kısalırken, görsel bulmacalar hem eğlence hem de beyin jimnastiği için harika bir yöntem haline geldi.

Bu dikkat testi, onlarca sayı arasına gizlenmiş bir “363” rakamını bulmanızı istiyor.

Rakamlar öylesine ustaca yerleştirilmiş ki, ilk bakışta fark etmeniz neredeyse imkansız.

Bu test sadece görsel zekanızı değil, aynı zamanda odaklanma ve sabır becerilerinizi de sınayacak.

7 saniye içinde 363 sayısını bulabilir misiniz?

Yukarıdaki görselde 366 sayılarının yer aldığı bir ızgara görülüyor.

Aralarında bir tane 363 sayısı gizli. Göreviniz 363 sayısını 7 saniye içinde bulmak.

Eğer bulduysanız tebrikler. Olağanüstü gözlem becerilerine ve 130 daha yüksek bir IQ'ya sahipsiniz.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: