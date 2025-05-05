Görsel İllüzyon: Dahi Olduğunuzu Düşünüyorsanız, Gizli Kediyi Görüyorsunuz...

Yağmur Uçar

Görsel illüzyon , önünüzdeki görüntünün farklı bir algıya sahip olduğu bir tür bulmacadır.

Bu illüzyonlar, bulmacalar, çapraz sayılar, gizli nesneler, karışık kelimeler, kelime bilmeceleri, farklı desenler, varsayımlar ve algının farklı görüntüleri gibi farklı biçimlerde verilir ve bunlarda çok akıllıca gözlem yapmanız ve doğru cevabı bulmak için düşünme ve analitik becerilerinizi kullanmanız gerekir.

Bu tür bulmacalar, problem çözme becerilerinizi keskinleştirmenize ve mantıksal düşüncenizi geliştirmenize yardımcı olur.

Bugünün zorlu bulmacasında, akıllıca tasarlanmış görsel illüzyon resminin olduğu bir bahçe alanı var.

İlk bakışta, bu bahçe normal görünüyor, ancak o bahçede bir kedi var. Evet, bu kedi çok akıllı ve bahçenin bir yerinde saklanıyor. Yani eğer bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman sadece 9 saniyede gizli kediyi bulun.

Kaynak: brightside

Peki, meydan okumaya hazır mısınız? Tamam, meydan okumaya başlamadan önce bahçe alanını kısaca gözden geçirelim. Orada çok sayıda yeşil bitki ekilmiş. Ayrıca bitkilerin ekildiği ahşap bir zemin de var.

Sanırım hepiniz senaryo hakkında kısa bir bilgi edindiniz ve artık illüzyon meydan okumanıza başlayabilirsiniz.

İşte neredeyse hazırız!

Daha sonra saatinizin zamanlayıcısını 9 saniyeye ayarlayın

Hazırlanın... Başlayın... Başlayın... Gidin...

Evet, bahçenin her köşesini dikkatle inceleyin.

Kartal gözünüzü kullanın ve düşünme yeteneğinizi kullanın.

Peki, kedinin bahçede nerede saklandığını bilmek için heyecanlı mısınız? Bitkilerin ekildiği ahşap zeminin önüne bakın; bitkilerin sağ tarafında, taşın yanına bakın. Görüldü... Evet, saklandığı yerde bir kedi var.