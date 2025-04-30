Görsel Zeka Testi: Bu Köpeği 9 Saniyede Bulanların IQ'su 140 Üstü Çıkıyor!

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Görsel illüzyonlar beyninizin algılama gücünü test eden harika birer zihinsel egzersizlerdir.

Renklerin, desenlerin ve şekillerin ustalıkla kullanıldığı bu bulmacalar, gözlerinizi ve beyninizi birlikte çalışmaya zorlayarak sizi sıradan düşünce kalıplarının dışına çıkarıyor.

Bilim insanlarına göre beynimiz, eksik gördüğü bir görüntüyü geçmiş deneyimlere dayanarak tamamlar. İlk bakışta her şey normal görünürken, detaylara indikçe akıl oyunları başlar.

Şimdi sıra sizde! Bu bulmacayı 9 saniyede çözebilir misiniz?

Yukarıdaki görselde bir mutfak yer alıyor. Mutfaka bir yerde köpek gizleniyor.

Bu köpeği 9 saniye içinde bulmanız isteniyor.

Bakış açınızı değiştirin. Görüntüye farklı açılardan bakınca köpeği kolayca bulabilirsiniz.

Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik: