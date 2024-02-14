Görseldeki tavşanı görebilenler, şahin gözlü kabul ediliyor... Dikkat gerektiren görsel test! Resimde gizlenmiş bir tavşan bulunuyor. Bakalım tavşanı ilk bakışta görebilecek misiniz?

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Dikkat konusunda çok başarılı kişilerin kısa sürede çözebildiği bir bulmaca ile yeniden sizlerleyiz.

Sosyal medyada paylaşılan bu resmin içerisinde gizlenmiş tavşanı bulmak birçok kişi için son derece zorlayıcı olabiliyor.

Tatile gitmek için hazırlanan bir ailenin araba etrafındaki hareketliliğinin yer aldığı görselde bir tavşan bulunuyor.

Sadece dikkatli bir şekilde bakan kişiler resimde saklanmış tavşanı bulabiliyor.

Peki siz tavşanı bulabilecek misiniz? İşte tavşanın saklı olduğu o görsel...

Karmaşık görselde tavşanı bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede tavşanı bulabilirsiniz.

Son derece zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde gizli tavşanı görebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede tavşanı fark ettiyseniz şahin kadar keskin gözlere sahipsiniz demektir.

Resimdeki tavşanı göremeyenler için işte testin cevabı;