Hüseyin Topuz

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan ve cevabı merak edilen bir soruyu sizler için seçtik.

Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir? sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor.

"Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?" sorusunun cevabını merak edenler Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya yanıt aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir.

Bir hadis-i şerifte, “(Nazardan) Allah’a sığının, çünkü nazar (göz değmesi) haktır.” buyrulmaktadır. Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Âyete’l-Kürsî ile İhlâs ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği; göz değmesinden kurtulmak için ayrıca doğrudan Allah Teâlâ’ya (c.c.) yakardığı rivâyet edilmektedir.

Nazar konusunda Hz. Peygamber’in tavsiyelerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah’tan beklemek İslâm inancının gereğidir. Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak amacıyla boyuna veya herhangi bir yere takılması caiz değildir. Bu tür davranışlarda bulunanlar hakkında Resûlullah (s.a.s.), “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin.” buyurmuştur. Diğer bir hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir.

Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Hz. Peygamber’in öğrettiği duaları yapmak gerekir. Bu çerçevede Felak ve Nâs sûreleri yanında Hz. Peygamber’in (s.a.s.) torunlarına yaptığı şu dua da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli haşarattan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”